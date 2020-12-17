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Завтра ВР розгляне призначення ще одного міністра та невідкладний законопроект Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у п’ятницю, 18 грудня, планує розглянути низку законопроектів, зокрема законопроект поданий Володимиром Зеленським як невідкладний щодо діяльності Верховного Суду. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний.

Завтра ВР розгляне призначення ще одного міністра та невідкладний законопроект Зеленського

Так, мова йде про проект Закону №3711 про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування, який Рада завтра розгляне у повторному першому читанні.

Окрім того, парламентарі розглянуть призначення Юлії Лапутіної Міністром у справах ветеранів України.

Також завтра у другому читанні нардепи розглянуть проект Закону №2051-1 про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

У порядку денному парламентарів також внесені проекти Закону № 4423, 4423-1, 4423-2 про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" щодо додаткової підтримки бізнесу у зв'язку із посиленням карантинних заходів".

Нагадаємо, 5 листопада парламентарі повернули на доопрацювання на повторне перше читання законопроект про внесення змін до законодавства щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування, поданий Президентом України Володимиром Зеленським. 

Як повідомляв УНН раніше, з’явився текст законопроекту № 3711, поданого Президентом Зеленським, про внесення змін до законодавства щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.

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