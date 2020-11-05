Нардепи відправили на доопрацювання законопроект Зеленського щодо діяльності Верховного Суду

"Ставлю на голосування пропозицію про повернення до комітету на повторне перше читання проект закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування №3711", - сказав Разумков.

Так, парламентарі підтримали таку пропозицію.

Законопроектом передбачаються зміни до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду правосуддя", а також до розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування.

Зазначається, що відповідно до правової позиції Конституційного суду, немає відмінностей між юридичним статусом судді Верховного суду України та судді Верховного суду. Водночас КСУ наголосив, що оскільки судді Верховного суду України — судді найвищого органу, закріпленого у Конституції України, враховуючи незмінність їх статусу, законодавець має передбачити спеціальну процедуру та критерії оцінювання цих суддів.

Тож проектом пропонується визначити, що судді Верховного суду України зараховуються до штату Верховного Суду у Касаційний суд тієї юрисдикції, що відповідає юрисдикції судової палати Верховного суду України, в якій суддя здійснював правосуддя, та підлягають кваліфікаційному оцінюванню упродовж одного року з дня такого зарахування. Особливості порядку та методології кваліфікаційного оцінювання таких суддів, показників відповідності критеріїв кваліфікаційного оцінювання та засобів їх встановлення затверджуються Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляв УНН раніше, з’явився текст законопроекту № 3711, поданого Президентом Зеленським, про внесення змін до законодавства щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.