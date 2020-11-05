Нардепы отправили на доработку законопроект Зеленского о деятельности Верховного Суда
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Парламентарии вернули на доработку на повторное первое чтение законопроект о внесении изменений в законодательство о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, поданный Президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее решение поддержали 239 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
"Ставлю на голосование предложение о возвращении в комитет на повторное первое чтение проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления №3711", - сказал Разумков.
Так, парламентарии поддержали такое предложение.
Законопроектом предусматриваются изменения в законы Украины "О судоустройстве и статусе судей", "О Высшем совете правосудия", а также к разделу II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины" О судоустройстве и статусе судей "и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления.
Отмечается, что согласно правовой позиции Конституционного суда, нет различий между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьей Верховного суда. В то же время КСУ отметил, что поскольку судьи Верховного суда Украины - судьи высшего органа, закрепленного в Конституции Украины, учитывая неизменность их статуса, законодатель должен предусмотреть специальную процедуру и критерии оценки этих судей.
Поэтому проектом предлагается определить, что судьи Верховного суда Украины зачисляются в штат Верховного Суда в Кассационный суд той юрисдикции, которая соответствует юрисдикции судебной палаты Верховного суда Украины, в которой судья осуществлял правосудие, и подлежит квалификационной оценке в течение одного года из дня такого зачисления. Особенности порядка и методологии квалификационной оценки таких судей, показателей соответствия критериев квалификационной оценки и средств их установления утверждаются Высшим советом правосудия по представлению Высшей квалификационной комиссии судей.
Как сообщал УНН ранее, появился текст законопроекта № 3711, поданного Президентом Зеленским, о внесении изменений в законодательство о деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.