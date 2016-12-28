Завтра в деяких областях України очікуються пориви вітру
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Завтра, 28 грудня в деяких областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
За прогнозами Укргідрометцентру, 29 грудня вдень в Одеській, Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях пориви вітру 15-20 м/с. Вдень 29 грудня на акваторії Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-27 м/с, висота хвиль 40-50 дм.
ДСНС України закликає громадян дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування на вулиці. Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.