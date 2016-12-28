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Завтра в некоторых областях Украины ожидаются порывы ветра

Завтра в некоторых областях Украины ожидаются порывы ветра

Киев • УНН

 • 7741 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Завтра, 28 декабря в некоторых областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.

По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря днем ​​в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с. Днем 29 декабря на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-27 м/с, высота волн 40-50 дм.

ГосЧС Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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