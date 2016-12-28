Завтра в некоторых областях Украины ожидаются порывы ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Завтра, 28 декабря в некоторых областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
По прогнозам Укргидрометцентра, 29 декабря днем в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра 15-20 м/с. Днем 29 декабря на акватории Черного моря ожидается усиление северного ветра 25-27 м/с, высота волн 40-50 дм.
ГосЧС Украины призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания на улице. Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.