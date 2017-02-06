Затори в Києві зменшились до рівня восьми балів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Автомобільні затори у Києві знизились до 8 балів після снігопаду, який розпочався у ніч на понеділок, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Станом на 11:30 затори у Києві становлять вісім балів.
Так, затори спостерігаються, зокрема, на вул.Мельникова, Січових стрілців. В’ячеслава Чорновола, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, Подільському спуску, на Кільцевій дорозі, вул. Богатирській, Антоновича та Саксаганського.
Швидкість руху місцями не перевищує 3 кілометри на годину.
Нагадаємо, автомобільні затори у Києві зранку 6 лютого сягнули 10 балів на тлі снігопаду, який розпочався у ніч на понеділок.