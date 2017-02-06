Пробки в Киеве уменьшились до уровня восьми баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Автомобильные пробки в Киеве снизились до 8 баллов после снегопада, который начался в ночь на понедельник, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 11:30 пробки в Киеве составляют восемь баллов.
Так, заторы наблюдаются, в частности, на ул.Мельникова, Сечевых Стрелков, Вячеслава Чорновола, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, Подольском спуске, на Кольцевой дороге, ул. Богатырской, Антоновича и Саксаганского.
Скорость движения местами не превышает 3 километра в час.
Напомним, автомобильные пробки в Киеве утром 6 февраля достигли 10 баллов на фоне снегопада, который начался в ночь на понедельник.