Замість того, щоб підвищувати податки для населення, владі слід зайнятися розслідуванням корупційних справ - В.Рабінович

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. Влада не вміє керувати економікою, та й взагалі країною. Вона йде шляхом затягування пасків людям. Але коли народ вже без штанів, то затягувати паски нікуди. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” заявив народний депутат України, голова підкомітету ВР з прав людини та лідер партії “За життя” Вадим Рабінович.

За словами парламентарія, сьогоднішня економічна політика України спрямована не на підвищення рівня життя, а на стягнення коштів у населення.

В.Рабінович переконаний, що такий економічний курс нашої держави вже у найближчому майбутньому матиме негативні наслідки.

“Влада не розуміє, що для того, щоб у людей були гроші, треба підвищувати купівельну спроможність громадян. Щоб люди не виживали, а заможно жили — і тоді запрацюють економічні механізми. Немає іншого шляху. Замість цього ми спостерігаємо, як влада просто знищує власне населення: придавлює падінням національної валюти, закриттям банків, душить тарифами, поборами і цінами, податками на пенсії, відібранням стипендій. Країни всього світу шукають механізми захисту громадян від підвищення цін, збереження і збільшення їх життєвого рівня. Так у всьому світі, крім нашої країни”, — заявив В.Рабінович.

Лідер партії “За життя” також зазначив, що вважає цинічним з боку влади підвищувати податковий тиск на населення, не розкриваючи при цьому корупційних справ проти чиновників.

“Жодної серйозної кримінальної справи по корупції. Всі, хто раніше втікали, вже повернулися і працюють, нікого не чіпають: встигли відкупитися. Чиновників зняли з розшуку Інтерполу. Ситник розповідає, що йому НАБУ 100 мільйонів повернуло, а на нього в бюджеті закладено на них майже півтора мільярда. Так, може, зробити хороший „бізнес“: закриємо бюро — і заощадимо державі мільярд і чотириста мільйонів? До бюджету закладені гроші від Януковича і Лазаренка, а замість усього цього комбінація з трьох пальців ... „, - констатує В.Рабінович, додаючи, що владі слід працювати над вирішенням конкретних економічних проблем, а не виступати із законопроектами, які роз’єднують українське суспільство.

“Нам не можна допускати, щоб, тікаючи від суду за розграбування країни, нас знову кидали в ненависть, в протистояння. Щоразу вони з влади тікають, а потім повертаються під гаслами роз’єднання, якоїсь катавасії. Нам не можна цього допускати не можна, щоб нас в черговий раз роз’єднували, нацьковували один на одного, не можна громадянської війни. Не можна приймати закони, які нас роз’єднують. Ось в Швейцарії п’ять мов, і нікому це не заважає, не заважає Швейцарії процвітати. Відсутність мови ще нікому не заважало процвітати, а ось відсутність мізків і совісті заважає. Нам не потрібно радіти тому, що сусіди живуть ще гірше нас. Нам треба будувати свою багату і сильну Україну, Швейцарію Східної Європи, де люди будуть жити, а не виживати під гнітом злодіїв", - додав нардеп.

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