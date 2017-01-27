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Вместо того, чтобы повышать налоги для населения, власти следует заняться расследованием коррупционных дел - В.Рабинович

Киев • УНН

 • 13404 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Власть не умеет управлять экономикой, да и вообще  страной. Она идет по пути затягивания поясов людям. Но когда народ уже без штанов, то затягивать пояса некуда. Об этом в эфире телеканала " 112 Украина " заявил народный депутат Украины, председатель подкомитета по правам человека и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

По словам парламентария, сегодняшняя экономическая политика Украины направлена ​​не на повышение уровня жизни, а на взыскание средств у населения.

В.Рабинович убежден, что такой экономический курс нашего государства уже в ближайшем будущем будет иметь негативные последствия.

"Власть не понимает, что для того, чтобы у людей были деньги, надо повышать покупательную способность граждан. Чтобы люди не выживали, а богато жили - и тогда заработают экономические механизмы. Нет другого пути. Вместо этого мы наблюдаем, как власть просто уничтожает собственное население: придавливает падением национальной валюты, закрытием банков, душит тарифами, поборами и ценами, налогами на пенсии, отнятием стипендий. Страны всего мира ищут механизмы защиты граждан от повышения цен, сохранения и увеличения их жизненного уровня. Так во всем мире, кроме нашей страны ", - заявил В.Рабинович.

Лидер партии "За життя" также отметил, что считает циничным со стороны властей повышать налоговое давление на население, не раскрывая при этом коррупционных дел против чиновников.

"Никакого серьезного уголовного дела по коррупции. Все, кто раньше бежали, уже вернулись и работают, никого не трогают: успели откупиться. Чиновников сняли с розыска Интерпола. Сытник говорит, что ему НАБУ 100 млн. вернуло, а на него в бюджете заложено на них почти полтора миллиарда. Так, может, сделать хороший "бизнес": закроем бюро - и сэкономим государству миллиард четыреста миллионов? В бюджет заложены деньги от Януковича и Лазаренко, а вместо всего этого комбинация из трех пальцев ... ", - констатирует В.Рабинович, добавляя, что властям следует работать над решением конкретных экономических проблем, а не выступать с законопроектами, которые разъединяют украинское общество.

"Нам нельзя допускать, чтобы, убегая от суда за разграбление страны, нас снова бросали в ненависть, в противостояние. Каждый раз они из власти уходят, а потом возвращаются под лозунгами разъединения, какой-то катавасии. Нам нельзя этого допускать , чтобы нас в очередной раз разъединяли, натравливали друг на друга, нельзя гражданской войны. Нельзя принимать законы, которые нас разъединяют. Вот в Швейцарии пять языков, и никому это не мешает, не мешает Швейцарии процветать. Отсутствие языка еще никому не мешало процветать, а вот отсутствие мозгов и совести мешает. Нам не нужно радоваться тому, что соседи живут еще хуже нас. Нам надо строить свою богатую и сильную Украину, Швейцарию Восточной Европы, где люди будут жить, а не выживать под гнетом воров ", - добавил нардеп.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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