Заміна Кулпепперу: один із лідерів Суперліги підписав "MVP" попереднього ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент кам’янського “Прометея” Володимир Дубинський повідомив про досягнення угоди з “MVP” минулого сезону Суперліги з баскетболу — Деоном Едвіном, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
Поточний сезон захисник починав у складі “Київ-Баскета”, який залишив напередодні новорічних свят. У 13-ти поєдинках Суперліги він набирав 9,8 очка, 4,3 підбирання та 3,8 передачі за поєдинок.
Уже сьогодні американець має долучитися до складу нової команди, а в неділю має нагоду дебютувати за “Прометей” у матчі проти “Миколаєва”.
Примітно, що минулого сезону легіонер виступав за южненський “Хімік”, у складі якого став чемпіоном України та “MVP” чемпіонату.
Таким чином додамо, Едвін стане заміною колишньому лідеру клубу Ренді Кулпепперу, з яким був розірваний контракт через його порушення регламенту та неспортивну поведінку на паркеті та поза нього.