Замена Кулпепперу: один из лидеров Суперлиги подписал "MVP" предыдущего ЧУ

Текущий сезон защитник начинал в составе "Киев-Баскет", который оставил накануне новогодних праздников. В 13-ти поединках Суперлиги он набирал 9,8 очка, 4,3 подбора и 3,8 передачи за поединок.

Уже сегодня американец должен приобщиться в состав новой команды, а в воскресенье имеет возможность дебютировать за "Прометей" в матче против "Николаева".

Примечательно, что в прошлом сезоне легионер выступал за "Химик", в составе которого стал чемпионом Украины и "MVP" чемпионата.

Таким образом добавим, Эдвин станет заменой бывшему лидеру клуба Рэнди Калпеппер, с которым был расторгнут контракт из-за его нарушение регламента и неспортивное поведение на паркете и вне него.