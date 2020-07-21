Захоплення заручників у Луцьку: терорист намагається збити поліцейський дрон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. "Луцький терорист" Максим Кривош намагається збити поліцейський дрон, який літає біля автобусу, передає УНН.
Так, терорист намагається збити поліцейський дрон, який літає біля автобусу із заручниками і, ймовірно, зробив кілька пострілів у його бік.
Як повідомлялося, переговірна команда веде перемовини з чоловіком, який захопив автобус із людьми в центрі Луцька, і в них "є порозуміння".
Зазначимо, "луцький терорист" Максим Кривош вже понад сім годин утримує заручників в автобусі у Луцьку. У СБУ повідомляють, що в автобусі 10 заручників, серед них є діти.
Пізніше стало відомо, що син однієї з заручниць зробив запис розмови з "луцьким терористом".
Як повідомлялося раніше, з'явилося відео, як "луцький терорист" потрапив в автобус. Також біля автобуса із заручниками у Луцьку пролунав вибух, правоохоронцями знешкоджено гранату, яку кинув зловмисник.
Нагадаємо, зранку у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками, у місті та області введено оперативний план "Заручник". У поліції повідомляли, що в автобусі перебуває близько 20 осіб. Наразі постраждалих немає. Пізніше СБУ уточнила кількість заручників.
Свої "вимоги" чоловік, який захопив заручників, опублікував у Twitter та записав відповідне відео-звернення.
Також стало відомо, що чоловік, який захопив заручників, зателефонував о 9:25 у поліцію, представився ім’ям Максим Плохой. Пізніше Геращенко назвав ім'я підозрюваного. Ним виявився Максим Кривош.
Як повідомлялося раніше в УНН, за інформацією поліції, чоловік, який захопив заручників у Луцьку, на контакт не йде. Також очевидці подій помітили у місті важку техніку.