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Заборгованість із зарплат шахтарям зменшилася на 83%

Заборгованість із зарплат шахтарям зменшилася на 83%

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Заборгованість із виплати зарплат гірникам з державних шахт станом на 1 січня зменшилася за місяць на 176 млн 95,9 тис. грн або на 83% - до 36,9 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Міненерговугілля, передає УНН.

Як зазначається, заборгованість зменшилася на 111 млн 656,5 тис. або 75,5% у порівнянні з січнем 2016 року, коли вона становила 147 млн 748,8 тис.

Загалом станом на 1 січня 2017 року на державних підприємствах Міненерговугілля України, що знаходяться на підконтрольній українській владі території, загальна заборгованість із виплати заробітної плати становила 55,6 млн грн та зменшилась з початку року на 111,6 млн грн або на 66,7%.

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