Заборгованість із зарплат шахтарям зменшилася на 83%

Як зазначається, заборгованість зменшилася на 111 млн 656,5 тис. або 75,5% у порівнянні з січнем 2016 року, коли вона становила 147 млн 748,8 тис.

Загалом станом на 1 січня 2017 року на державних підприємствах Міненерговугілля України, що знаходяться на підконтрольній українській владі території, загальна заборгованість із виплати заробітної плати становила 55,6 млн грн та зменшилась з початку року на 111,6 млн грн або на 66,7%.