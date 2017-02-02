Задолженность по зарплате шахтерам уменьшилась на 83%

Как отмечается, задолженность уменьшилась на 111 млн 656,5 тыс. или 75,5% по сравнению с январем 2016 года, когда она составляла 147 млн 748,8 тыс.

В целом по состоянию на 1 января 2017 года на государственных предприятиях Минэнергоугля Украины, которые находятся на подконтрольной украинской власти территории, общая задолженность по выплате заработной платы составила 55,6 млн грн и уменьшилась с начала года на 111,6 млн грн или на 66,7%.