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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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За рахунок модернізації вагонів "Київський метрополітен" зекономив 30 млн грн у 2016 році — В.Брагінський

Київ • УНН

 • 9906 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. За рахунок модернізації вагонів КП “Київський метрополітен” зекономив 30 млн грн у 2016 році. Про це повідомив начальник столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі “5 каналу”, передає УНН.

За рахунок модернізації вагонів "Київський метрополітен" зекономив 30 млн грн у 2016 році — В.Брагінський

“Найзавантаженіша лінія Святошинсько-Броварська. Цього року ми закінчуємо проект по зеленим інвестиціям. Цього року у нас буде модернізовано 50% вагонів лінії. Це великий плюс, бо ми отримали 40% економії по електроенергії. За підсумками 2016 року ми зекономили близько 30 млн грн за рахунок модернізації”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, минулого року київське метро перевезло майже 485 млн пасажирів.

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