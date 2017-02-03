За рахунок модернізації вагонів "Київський метрополітен" зекономив 30 млн грн у 2016 році — В.Брагінський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. За рахунок модернізації вагонів КП “Київський метрополітен” зекономив 30 млн грн у 2016 році. Про це повідомив начальник столичного метрополітену Віктор Брагінський в ефірі “5 каналу”, передає УНН.
“Найзавантаженіша лінія Святошинсько-Броварська. Цього року ми закінчуємо проект по зеленим інвестиціям. Цього року у нас буде модернізовано 50% вагонів лінії. Це великий плюс, бо ми отримали 40% економії по електроенергії. За підсумками 2016 року ми зекономили близько 30 млн грн за рахунок модернізації”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, минулого року київське метро перевезло майже 485 млн пасажирів.