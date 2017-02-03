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За счет модернизации вагонов "Киевский метрополитен" сэкономил 30 млн грн в 2016 году - В.Брагинский

Киев • УНН

 • 9906 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. За счет модернизации вагонов КП "Киевский метрополитен" сэкономил 30 млн грн в 2016 году. Об этом сообщил начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире "5 канала", передает УНН.

За счет модернизации вагонов "Киевский метрополитен" сэкономил 30 млн грн в 2016 году - В.Брагинский

"Самая загруженная линия Святошинско-Броварская. В этом году мы заканчиваем проект по зеленым инвестициям. В этом году у нас будет модернизировано 50% вагонов линии. Это большой плюс, потому что мы получили 40% экономии по электроэнергии. По итогам 2016 года мы сэкономили около 30 млн грн за счет модернизации", - отметил он.

Как сообщал УНН, в прошлом году киевское метро перевезло почти 485 млн пассажиров.

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