За счет модернизации вагонов "Киевский метрополитен" сэкономил 30 млн грн в 2016 году - В.Брагинский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. За счет модернизации вагонов КП "Киевский метрополитен" сэкономил 30 млн грн в 2016 году. Об этом сообщил начальник столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире "5 канала", передает УНН.
"Самая загруженная линия Святошинско-Броварская. В этом году мы заканчиваем проект по зеленым инвестициям. В этом году у нас будет модернизировано 50% вагонов линии. Это большой плюс, потому что мы получили 40% экономии по электроэнергии. По итогам 2016 года мы сэкономили около 30 млн грн за счет модернизации", - отметил он.
Как сообщал УНН, в прошлом году киевское метро перевезло почти 485 млн пассажиров.