За інформацією “Київавтодору” у прибиранні снігу в столиці задіяні майже 200 техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. За даними системи “GPS Моніторинг” “Київавтодору” у прибиранні снігу в столиці станом на ранок 6 лютого задіяно майже 200 одиниць техніки, повідомляє УНН.
За даними системи наразі в місті працює 193 одиниці снігоприбиральної техніки. Найбільше машин зосереджено у Печерському районі Києва — техніка розчищає Набережне шосе.
Також, за інформацією системи, техніка працює на під’їздах до станцій метро, зокрема велика кількість машин зосереджена в районі станцій метро “Либідська”, “Печерська”, “Льва Толстого”, “Чернігівська”, “Лісова”.
Попри це, за інформацією системи “Яндекс”, Київ стоїть у десятибальних заторах. Зокрема паралізований рух Дніпровською набережною, вул. В.Чорновола, Наддніпрянським шосе, Дарницьким мостом.