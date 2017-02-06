По информации "Киевавтодора" в уборке снега в столице задействованы около 200 техники

По данным системы в городе работают 193 единицы снегоуборочной техники. Больше всего машин сосредоточено в Печерском районе Киева - техника расчищает Набережное шоссе.

Также, по информации системы, техника работает на подъездах к станциям метро, ​​в частности большое количество машин сосредоточено в районе станций метро "Лыбидская", "Печерская", "Льва Толстого", "Черниговская", "Лесная".

Несмотря на это, по информации системы "Яндекс", Киев стоит в десятибалльной пробках. В частности парализовано движение на Днепровской набережной, ул. Черновола, Надднепрянским шоссе, на Дарницком мосту.