За добу в зоні АТО загиблих серед українських військових немає, одного поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Минулої доби в зоні АТО внаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не загинув, однак один боєць отримав поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Одного українського воїна було поранено у Верхньоторецькому на донецькому напрямку під час ворожого мінометного обстрілу”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні проведення АТО російські бойовики 78 разів обстріляли позиції українських військових.