За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец ранен

"За минувшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один украинский воин был ранен в Верхнеторецком на донецком направлении во время вражеского минометного обстрела", - сказал он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО российские боевики 78 раз обстреляли позиции украинских военных.