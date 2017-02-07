За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец ранен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. За минувшие сутки в зоне АТО в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не погиб, однако один боец получил ранение. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один украинский воин был ранен в Верхнеторецком на донецком направлении во время вражеского минометного обстрела", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО российские боевики 78 раз обстреляли позиции украинских военных.