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За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец ранен

Киев • УНН

 • 6426 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. За минувшие сутки в зоне АТО в результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не погиб, однако один боец ​​получил ранение. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

За сутки в зоне АТО погибших среди украинских военных нет, один боец ранен

"За минувшие сутки, в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих не было. Один украинский воин был ранен в Верхнеторецком на донецком направлении во время вражеского минометного обстрела", - сказал он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО российские боевики 78 раз обстреляли позиции украинских военных.

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