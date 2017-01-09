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За добу через КПВВ в зоні АТО прослідувало майже 18,5 тис. осіб

За добу через КПВВ в зоні АТО прослідувало майже 18,5 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення АТО прослідувало майже 18,5 тис. осіб та 3,2 тис. транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес- службу ДПСУ.

Вчора в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення АТО фіксувалося певне збільшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попередньою добою.

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Загалом через КПВВ лінію розмежування перетнуло майже 18,5 тис. осіб та 3,2 тис. транспортних засобів:

  • “Майорське” — 4400 осіб та 680 транспортних засобів;
  • “Мар’їнка” — 5945 осіб та 1225 транспортних засобів;
  • “Новотроїцьке” — 3600 осіб та 820 транспортних засобів;
  • “Гнутове” — 1700 осіб та 440 транспортних засобів;
  • “Станиця Луганська” — 2825 осіб.

Усі КПВВ працюють в штатному режимі. Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд в них знаходилася така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 150/100; “Мар’їнка” — 200/120; “Новотроїцьке” — 15/60; “Гнутове” — 70/20.

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