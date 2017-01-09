За сутки через КПВВ в зоне АТО проследовало почти 18,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения АТО проследовало почти 18,5 тыс. человек и 3,2 тыс. транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вчера во всех контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения АТО фиксировалось некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с прошлыми сутками.
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В общем через КПВВ линию разграничения пересекли почти 18,5 тыс. человек и 3,2 тыс. транспортных средств:
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- "Майорское" - 4400 человек и 680 транспортных средств;
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- "Марьинка" - 5945 человек и 1225 транспортных средств;
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- "Новотроицкое" - 3600 человек и 820 транспортных средств;
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- "Гнутово" - 1700 человек и 440 транспортных средств;
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- "Станица Луганская" - 2825 человек.
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Все КПВВ работают в штатном режиме. Сегодня утром на въезд и выезд в них находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 150/100; "Марьинка" - 200/120; "Новотроицкое" - 15/60; "Гнутово" - 70/20.