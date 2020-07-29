З українським коньяком за споживача найбільше конкурує французький - Держстат
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. У січні-травні цього року Україна імпортувала коньяку на 1,7 млн дол. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Найбільше коньяку поставили українцям французи - на 1 млн дол. Далі у списку литовці - на 228 тис. дол. та німці - на 140 тис. дол.
Імпорт віскі Україною протягом звітного періоду становив 20,5 млн дол.
Найбільшим постачальником віскі в Україну є Велика Британія (9 млн дол.).
Чимало віскі завезли в Україну ірландці (3,8 млн дол.), американці (2,9 млн дол. та німці (1,4 млн дол.).
Експорт коньяку за 5 місяців цього року становив 608 тис. дол., а віскі – 5,4 млн дол.
Як повідомляв УНН, вітчизняний коньяк наші споживачі купують охочіше за іноземний.
Зауважимо, що з українським коньяком на полицях магазинів сьогодні конкурує ще й так званий псевдогрузинський коньяк. Його виробляють теж наші компанії, але позиціонують цю продукцію як нібито грузинську.
Порушення чесної конкуренції викрили в АМКУ та вже пообіцяли грошові санкції.
Зокрема, таким компаніям як: ТОВ “Атлантіс” (ТМ “Аджарі”), Приватному малому підприємству “ЛОЦМЕН” (ТМ “Азнаурі”), ТОВ “СП Аквавінтекс” і ТОВ " Українська дистрибуційна компанія" (ТМ “Гудаурі”).