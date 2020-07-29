С украинским коньяком за потребителя больше всего конкурирует французский - Госстат
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В январе-мае этого года Украина импортировала коньяка на 1,7 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Больше всего коньяка поставили украинцам французы - на 1 млн долл. Далее в списке литовцы - на 228 тыс. долл. и немцы - 140 тыс. долл.
Импорт виски Украине в течение отчетного периода составил 20,5 млн долл.
Крупнейшим поставщиком виски в Украину является Великобритания (9 млн долл.).
Много виски завезли в Украину ирландцы (3,8 млн долл.), американцы (2,9 млн долл. и немцы (1,4 млн долл.).
Экспорт коньяка за 5 месяцев этого года составил 608 тыс. долл., а виски - 5,4 млн долл.
Как сообщал УНН, отечественный коньяк наши потребители покупают охотнее чем иностранный.
Отметим, что с украинским коньяком на полках магазинов сегодня конкурирует еще и так называемый псевдогрузинский коньяк. Его производят тоже наши компании, но позиционируют эту продукцию как якобы грузинскую.
Нарушение честной конкуренции уличили в АМКУ и уже пообещали денежные санкции.
В частности, таким компаниям как: ООО "Атлантис" (ТМ "Аджари"), Частному малому предприятию "ЛОЦМЕН" (ТМ "Азнаури"), ООО "СП Аквавинтекс" и ООО "Украинская дистрибуционная компания" (ТМ "Гудаури").