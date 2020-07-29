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С украинским коньяком за потребителя больше всего конкурирует французский - Госстат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. В январе-мае этого года Украина импортировала коньяка на 1,7 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Больше всего коньяка поставили украинцам французы - на 1 млн долл. Далее в списке литовцы - на 228 тыс. долл. и немцы - 140 тыс. долл.

Импорт виски Украине в течение отчетного периода составил 20,5 млн долл.

Крупнейшим поставщиком виски в Украину является Великобритания (9 млн долл.).

Много виски завезли в Украину ирландцы (3,8 млн долл.), американцы (2,9 млн долл. и немцы (1,4 млн долл.).

Экспорт коньяка за 5 месяцев этого года составил 608 тыс. долл., а виски - 5,4 млн долл.

Как сообщал УНН, отечественный коньяк наши потребители покупают охотнее чем иностранный.

Отметим, что с украинским коньяком на полках магазинов сегодня конкурирует еще и так называемый псевдогрузинский коньяк. Его производят тоже наши компании, но позиционируют эту продукцию как якобы грузинскую.

Нарушение честной конкуренции уличили в АМКУ и уже пообещали денежные санкции.

В частности, таким компаниям как: ООО "Атлантис" (ТМ "Аджари"), Частному малому предприятию "ЛОЦМЕН" (ТМ "Азнаури"), ООО "СП Аквавинтекс" и ООО "Украинская дистрибуционная компания" (ТМ "Гудаури").

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