З України намагались вивезти за кордон велику партію захисних масок
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Служба безпеки України викрила і блокувала у Кропивницькому реалізацію за кордон великої партії товарів протиепідемічного призначення, які заборонені урядом до експорту. Про це повідомили у прес-групі УСБУ в області, передає УНН.
Оперативники спецслужби встановили, що житель обласного центру намагався налагодити механізм продажу захисних масок до країн Північної Америки та Євросоюзу. Своїх клієнтів він підшукував на спеціалізованих інтернет-платформах і пропонував замовникам одержувати відправлення через міжнародні поштові сервіси. Для приховування протиправної діяльності ділок вносив до поштової декларації неправдиві відомості щодо відправника та вмісту поштового відправлення.
Співробітники СБУ задокументували три спроби незаконного переправлення фігурантом протиепідемічних виробів за кордон.
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Під час огляду на митному посту “Спеціалізований” Київської митниці чергової бандеролі правоохоронці виявили 3 тисячі медичних масок, які ділок планував продати зарубіжним клієнтам за 3 тисячі американських доларів.
За оперативною інформацією спецслужби, чоловік також планував відправити за межі України ще понад 10 тисяч засобів індивідуального захисту, що використовуються у боротьбі з поширенням коронавірусу.
За матеріалами СБУ, Державна фіскальна служба вирішує питання щодо вилучення партії засобів захисту та притягнення особи до адміністративної відповідальності.
Операція проводилась спільно з Державною фіскальною службою.