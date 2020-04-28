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Из Украины пытались вывезти за границу крупную партию защитных масок

Из Украины пытались вывезти за границу крупную партию защитных масок

Киев  •  УНН

 • 14556 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Кропивницком реализацию за границу крупной партии товаров противоэпидемического назначения, которые запрещены правительством к экспорту. Об этом сообщили в пресс-группе УСБУ в области, передает УНН.

Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра пытался наладить механизм продажи защитных масок в страны Северной Америки и Евросоюза. Своих клиентов он подыскивал на специализированных интернет-платформах и предлагал заказчикам получать отправления через международные почтовые сервисы. Для сокрытия противоправной деятельности делец вносил в почтовой декларации ложные сведения об отправителе и содержании почтового отправления.

Сотрудники СБУ задокументировали три попытки незаконной переправки фигурантом противоэпидемических изделий за границу.

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Во время осмотра на таможенном посту "Специализированный" Киевской таможни в очередной бандероли правоохранители обнаружили 3000 медицинских масок, которые делец планировал продать зарубежным клиентам по 3000 американских долларов.

По оперативной информации спецслужбы, мужчина также планировал отправить за пределы Украины еще более 10 тыс. средств индивидуальной защиты, используемых в борьбе с распространением коронавируса.

По материалам СБУ, Государственная фискальная служба решает вопрос об изъятии партии средств защиты и привлечения лица к административной ответственности.

Операция проводилась совместно с Государственной фискальной службой.

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