З Авдіївки евакуйовано 230 осіб, з них 112 дітей — ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. З Авдіївки евакуйовано 230 осіб, з них 112 дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“Загалом з міста евакуйовано 230 осіб (з них 112 дітей)”, — йдеться у повідомленні.
При цьому у відомстві уточнили, що станом на 10:00 3 лютого з Авдіївки до Світлогірська евакуйовано 30 осіб, з них 17 дітей.
Разом з тим, у ДСНС нагадали, що в місті організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб.
“Ситуація знаходиться на контролі ДСНС”, — заявили у прес-службі.
Нагадаємо, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами вивезли з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.
3 лютого російська сторона в СЦКК письмово гарантувала премир'я в районі прориву ЛЕП під Авдіївкою.