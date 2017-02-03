Из Авдеевки эвакуированы 230 человек, из них 112 детей - ГосЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Из Авдеевки эвакуированы 230 человек, из них 112 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС, передает УНН.
"В целом из города эвакуированы 230 человек (из них 112 детей)", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве уточнили, что по состоянию на 10:00 3 февраля из Авдеевки в Светлогорск эвакуированы 30 человек, из них 17 детей.
Вместе с тем, в ГосЧС напомнили, что в городе организована работа штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
"Ситуация находится на контроле ГосЧС", - заявили в пресс-службе.
Напомним, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями вывезли из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострением ситуации обеспокоены в ЕС, США, Великобритании, Канаде , СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание постсовета ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все военные действия на Донбассе.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе порыва ЛЭП под Авдеевка.