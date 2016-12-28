Євробачення-2017 будуть супроводжувати англомовні волонтери - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко, підбиваючи підсумки проведення у 2016 році Року англійської мови в Україні, наголосив на важливості залучення англомовних волонтерів по програмі “Eurovision volunteers family” на час проведення в Києві міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення”, що відбудеться навесні 2017 року, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Глава держави зауважив, що Україна готується до конкурсу "Євробачення“ у 2017 році і наголосив на важливості залучення англомовних волонтерів по програмі „Eurovision volunteers family“, які будуть супроводжувати цей конкурс та допомагати тисячам туристів, які в цей час відвідають Україну”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2017” відбудеться в Києві.
Нагадаємо, 2016 рік був оголошений Роком англійської мови в Україні.