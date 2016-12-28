Евровидение-2017 будут сопровождать англоязычные волонтеры - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко, подводя итоги проведения в 2016 году Года английского языка в Украине, отметил важность привлечения англоязычных волонтеров по программе "Eurovision volunteers family" на время проведения в Киеве международного песенного конкурса "Евровидение", который состоится весной 2017 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава государства отметил, что Украина готовится к конкурсу "Евровидение" в 2017 году и отметил важность привлечения англоязычных волонтеров по программе "Eurovision volunteers family", которые будут сопровождать этот конкурс и помогать тысячам туристов, которые в это время посетят Украину", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, международный песенный конкурс "Евровидение-2017" состоится в Киеве.
Напомним, 2016 год был объявлен Годом английского языка в Украине.