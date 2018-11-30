Японська компанія має виплатити компенсації 10 корейцям за примусову працю під час війни

“Верховний суд Південної Кореї постановив, що японська компанія Mitsubishi Heavy Industries Ltd має виплатити компенсацію 10 південнокорейським громадянам за примусову працю під час Другої світової війни”, — йдеться у повідомленні.

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Суд зобов’язує Mitsubishi виплатити п’ятьом позивачам, черед яких 4 жінки, по 133 тисяч доларів, а родичам п’ятьох померлих позивачів — по 70 тисяч доларів.

У Mitsubishi вердикт суду назвали “глибоким розчаруванням”, заявивши, що будуть обговорювати подальші дії з японським урядом.

У свою чергу міністр закордонних справ Японії Таро Коно назвав рішення Верховного суду Південної Кореї “абсолютно неприйнятним”.

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Японія є однією з чотирьох великих світових держав (поряд зі Сполученими Штатами Америки, Росією та Китаєм), які мають свої інтереси на Корейському півострові. Однак, участь Японії у вирішенні політичних проблем та питань щодо забезпечення безпеки на Корейському півострові більш обмежена, ніж участь інших трьох держав. З 1910 по 1945 рік Корея перебувала під владою Японії, що отруює сучасні відносини Японії із Республікою Корея та КНДР. Опитування населення в повоєнний час у Японії і Південній Кореї показали, що люди у цих країнах мають глибоку неприязнь один до одного. Колоніальний період був відзначений високими темпами економічного зростання, виникненням сучасної корейської культури, формуванням основ сучасної корейської індустрії, майже дворазовим збільшенням середньої тривалості життя (з 23,5 до 43 років) і широким впровадженням сучасного початкової освіти. У той же час у перше і останнє десятиліття цього періоду колоніальна влада проводила жорстку авторитарну політику щодо населення, а протягом всього періоду корейці піддавалися дискримінації. Під час Другої світової війни багатьох корейських жінок змушували працювати у борделях для японських військових.

Як раніше інформував УНН, уряд Японії планує закупити у США близько 20 винищувачів-бомбардувальників короткого зльоту та вертикальної посадки F-35B із метою їх розміщення на першому в країні авіаносці, який планується створити на базі міноносця-вертольотоносця ВМС “Ідзумо”.