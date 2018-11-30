Японська компанія має виплатити компенсації 10 корейцям за примусову працю під час війни

ukru
Ексклюзив
07:02 • 7958 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 183177 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 484859 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 470271 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 456087 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 457144 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 328180 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 267824 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 523804 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178777 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
91 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 89833 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 80146 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

01:42 • 85754 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 77195 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 65288 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 7974 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 441136 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 523807 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 448598 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 398184 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 171955 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 168833 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 169275 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 163553 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 166570 перегляди
Актуальне
Японська компанія має виплатити компенсації 10 корейцям за примусову працю під час війни

Японська компанія має виплатити компенсації 10 корейцям за примусову працю під час війни

Київ • УНН

 • 7770 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Верховний суд Південної Кореї постановив, що компанія Mitsubishi зі штаб-квартирою в Токіо має виплатити компенсацію 10 корейцям, які під час Другої світової війни примусово працювали на підприємствах компанії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

“Верховний суд Південної Кореї постановив, що японська компанія Mitsubishi Heavy Industries Ltd має виплатити компенсацію 10 південнокорейським громадянам за примусову працю під час Другої світової війни”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Японці спустили на воду першу субмарину з літій-іонними акумуляторами

Суд зобов’язує Mitsubishi виплатити п’ятьом позивачам, черед яких 4 жінки, по 133 тисяч доларів, а родичам п’ятьох померлих позивачів — по 70 тисяч доларів.

У Mitsubishi вердикт суду назвали “глибоким розчаруванням”, заявивши, що будуть обговорювати подальші дії з японським урядом.

У свою чергу міністр закордонних справ Японії Таро Коно назвав рішення Верховного суду Південної Кореї “абсолютно неприйнятним”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Південна Корея спустила на воду першу власну субмарину з анаеробною установкою

Японія є однією з чотирьох великих світових держав (поряд зі Сполученими Штатами Америки, Росією та Китаєм), які мають свої інтереси на Корейському півострові. Однак, участь Японії у вирішенні політичних проблем та питань щодо забезпечення безпеки на Корейському півострові більш обмежена, ніж участь інших трьох держав. З 1910 по 1945 рік Корея перебувала під владою Японії, що отруює сучасні відносини Японії із Республікою Корея та КНДР. Опитування населення в повоєнний час у Японії і Південній Кореї показали, що люди у цих країнах мають глибоку неприязнь один до одного. Колоніальний період був відзначений високими темпами економічного зростання, виникненням сучасної корейської культури, формуванням основ сучасної корейської індустрії, майже дворазовим збільшенням середньої тривалості життя (з 23,5 до 43 років) і широким впровадженням сучасного початкової освіти. У той же час у перше і останнє десятиліття цього періоду колоніальна влада проводила жорстку авторитарну політику щодо населення, а протягом всього періоду корейці піддавалися дискримінації. Під час Другої світової війни багатьох корейських жінок змушували працювати у борделях для японських військових.

Як раніше інформував УНН, уряд Японії планує закупити у США близько 20 винищувачів-бомбардувальників короткого зльоту та вертикальної посадки F-35B із метою їх розміщення на першому в країні авіаносці, який планується створити на базі міноносця-вертольотоносця ВМС “Ідзумо”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.47
Bitcoin
$87,115.80
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,056.49
Ethereum
$2,066.39