“Верховный суд Южной Кореи постановил, что японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd должна выплатить компенсацию 10 южнокорейским гражданам за принудительный труд во время Второй мировой войны”, — говорится в сообщении.

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Суд обязывает Mitsubishi выплатить пяти истцам, черед которых 4 женщины, по 133 тысяч долларов, а родственникам пятерых умерших истцов — по 70 тысяч долларов.

В Mitsubishi вердикт суда назвали “глубоким разочарованием”, заявив, что будут обсуждать дальнейшие действия с японским правительством.

В свою очередь министр иностранных дел Японии Таро Коно назвал решение Верховного суда Южной Кореи “абсолютно неприемлемым”.

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Япония является одной из четырех великих мировых держав (наряду с Соединенными Штатами Америки, Россией и Китаем), которые имеют свои интересы на Корейском полуострове. Однако, участие Японии в решении политических проблем и вопросов по обеспечению безопасности на Корейском полуострове более ограничена, чем участие других трех государств. С 1910 по 1945 год Корея находилась под властью Японии, отравляет современные отношения Японии с Республикой Корея и КНДР. Опрос населения в послевоенное время в Японии и Южной Корее показали, что люди в этих странах имеют глубокую неприязнь друг к другу. Колониальный период был отмечен высокими темпами экономического роста, возникновением современной корейской культуры, формированием основ современной корейской индустрии, почти двукратным увеличением средней продолжительности жизни (с 23,5 до 43 лет) и широким внедрением современного начального образования. В то же время в первое и последнее десятилетие этого периода колониальная власть проводила жесткую авторитарную политику в отношении населения, а в течение всего периода корейцы подвергались дискриминации. Во время Второй мировой войны многих корейских женщин заставляли работать в борделях для японских военных.

Как ранее информировал УНН, правительство Японии планирует закупить в США около 20 истребителей-бомбардировщиков короткого взлета и вертикальной посадки F-35B с целью их размещения на первом в стране авианосца, который планируется создать на базе миноносца-вертолетоносца ВМС “Идзумо”.