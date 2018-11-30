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Японская компания должна выплатить компенсации 10 корейцам за принудительный труд во время войны

Японская компания должна выплатить компенсации 10 корейцам за принудительный труд во время войны

Киев  •  УНН

 • 7769 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Верховный суд Южной Кореи постановил, что компания Mitsubishi со штаб-квартирой в Токио должен выплатить компенсацию 10 корейцам, которые во время Второй мировой войны принудительно работали на предприятиях компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Верховный суд Южной Кореи постановил, что японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd должна выплатить компенсацию 10 южнокорейским гражданам за принудительный труд во время Второй мировой войны”, — говорится в сообщении.

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Суд обязывает Mitsubishi выплатить пяти истцам, черед которых 4 женщины, по 133 тысяч долларов, а родственникам пятерых умерших истцов — по 70 тысяч долларов.

В Mitsubishi вердикт суда назвали “глубоким разочарованием”, заявив, что будут обсуждать дальнейшие действия с японским правительством.

В свою очередь министр иностранных дел Японии Таро Коно назвал решение Верховного суда Южной Кореи “абсолютно неприемлемым”.

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Япония является одной из четырех великих мировых держав (наряду с Соединенными Штатами Америки, Россией и Китаем), которые имеют свои интересы на Корейском полуострове. Однако, участие Японии в решении политических проблем и вопросов по обеспечению безопасности на Корейском полуострове более ограничена, чем участие других трех государств. С 1910 по 1945 год Корея находилась под властью Японии, отравляет современные отношения Японии с Республикой Корея и КНДР. Опрос населения в послевоенное время в Японии и Южной Корее показали, что люди в этих странах имеют глубокую неприязнь друг к другу. Колониальный период был отмечен высокими темпами экономического роста, возникновением современной корейской культуры, формированием основ современной корейской индустрии, почти двукратным увеличением средней продолжительности жизни (с 23,5 до 43 лет) и широким внедрением современного начального образования. В то же время в первое и последнее десятилетие этого периода колониальная власть проводила жесткую авторитарную политику в отношении населения, а в течение всего периода корейцы подвергались дискриминации. Во время Второй мировой войны многих корейских женщин заставляли работать в борделях для японских военных.

Как ранее информировал УНН, правительство Японии планирует закупить в США около 20 истребителей-бомбардировщиков короткого взлета и вертикальной посадки F-35B с целью их размещения на первом в стране авианосца, который планируется создать на базе миноносца-вертолетоносца ВМС “Идзумо”.

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