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Японія висловила Росії протест через конфіскації супутникових телефонів при відвідуванні Курил

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 липня. УНН. Уряд Японії висловив протест Росії у зв’язку з конфіскацією російськими службами безпеки супутникових телефонів у японських урядових чиновників і журналістів під час відвідування південної частини Курильських островів чартерним авіарейсом 22-23 липня. Про це заявив у понеділок на прес-конференції в Токіо генеральний секретар кабінету міністрів Йосіхіде Суга, інформує УНН.

“Виходячи з нашої юридичної позиції, це неприйнятно. Ми висловили протест і вимагаємо якнайшвидшого повернення конфіскованих речей”, — сказав він.

Суга зазначив, що “протест був переданий 22 липня МЗС РФ через посольство Японії в Москві, а також представництву МЗС РФ в Південно-Сахалінську через генеральне консульство Японії в цьому місті”. Крім того, він підтвердив, що раніше подібні випадки з конфіскацією електронного устаткування і супутникових телефонів вже відбувалися.

Другий чартерний рейс на південну частину Курильських островів, організований для колишніх японських жителів острова, повернувся в понеділок в аеропорт Накасібецу в префектурі Хоккайдо. До складу групи увійшли 70 осіб, з яких 39 — колишні жителі островів і їх родичі, а інші — супроводжуючі, а також чиновники уряду і міністерства закордонних справ Японії.

Як повідомляв УНН, в Японії затвердили імена талісманів Олімпіади і Паралімпіади 2020 року.

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