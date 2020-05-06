ВР розглядатиме законопроет про банки у вівторок протягом 3-4- годин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Верховна Рада України у вівторок, 12 травня, на позачерговому засідання буде розглядати першим питанням законопроект про банки, на розгляд потрібно 3-4 години. Про це заявив на брифінгу під стінами ВР голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.
“Першим іде законопроект про банки. Навіть, ви знаєте, що ми ухвалили спеціальну процедуру, але це займе якийсь час, десь 3-4 години. Потім десь ще 16 законів там, є закони, які мають обговорюватись. Ми намагались балансувати, але там є викликані особи, є година запитань до уряду, і по Нацбанку хтось є”, — сказав Арахамія.
Нагадаємо, як повідомив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, у Верховній Раді України на позачерговому засіданні у вівторок, 12 травня, буде година запитань до уряду, та, можливо, доповідатиме Нацбанк.