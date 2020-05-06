ВР розглядатиме законопроет про банки у вівторок протягом 3-4- годин

“Першим іде законопроект про банки. Навіть, ви знаєте, що ми ухвалили спеціальну процедуру, але це займе якийсь час, десь 3-4 години. Потім десь ще 16 законів там, є закони, які мають обговорюватись. Ми намагались балансувати, але там є викликані особи, є година запитань до уряду, і по Нацбанку хтось є”, — сказав Арахамія.

Нагадаємо, як повідомив голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, у Верховній Раді України на позачерговому засіданні у вівторок, 12 травня, буде година запитань до уряду, та, можливо, доповідатиме Нацбанк.