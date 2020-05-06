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ВР будет рассмотривать законопроет о банках во вторник в течение 3-4-часов

Киев • УНН

 • 11038 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Верховная Рада Украины в вторник, 12 мая, на внеочередном заседании будет рассматривать первым вопросом законопроект о банках, на рассмотрение нужно 3-4 часа. Об этом заявил на брифинге под стенами ВР председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает корреспондент УНН.

ВР будет рассмотривать законопроет о банках во вторник в течение 3-4-часов

“Первым идет законопроект о банках. Даже, вы знаете, что мы приняли специальную процедуру, но это займет некоторое время, где-то 3-4 часа. Потом где-то еще 16 законов там, есть законы, которые должны обсуждаться. Мы пытались балансировать, но там есть вызванные лица, есть час вопросов к правительству, и по Нацбанку кто-то есть”, — сказал Арахамия.

Напомним, как сообщил председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко, в Верховной Раде Украины на внеочередном заседании во вторник, 12 мая, будет час вопросов к правительству, и, возможно, будет докладывать Нацбанк.

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