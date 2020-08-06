Впродовж останніх 10 днів у нас немає поранених та загиблих на Донбасі – Зеленський

"Впродовж останніх 10 днів у нас немає поранених, немає загиблих. І я вдячний вам, що ви бережете своїх побратимів. Це важливо. Важливо, що виконується режим тиші. Важливо, що завжди, якщо почуємо, що хтось хоче на нас колись де-небудь наступати, ви завжди дасте гідну відсіч", - написав Президент.

Як раніше повідомляв УНН, Зеленський заявив, що потрібно "витримати "режим тиші", щоб не втрачати військових.