Гарантувати нічого не можу, але ми хочемо витримати цей "режим тиші" - Зеленський на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президент Зеленський заявив, що потрібно "витримати "режим тиші", щоб не втрачати військових. Про це він сказав на брифінгу під час своєї поїздки на Донбас, передає кореспондент УНН.
"Ми боремося за те, щоб цей "режим" не порушити, але все може бути - це життя. Якщо все б залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, що зараз був би принципіальний "режим тиші" і ми би перейшли до наступних етапів закінчення війни", - сказав Зеленський.
За його словами, діалог про порушення "режиму тиші" треба вести кілька годин, адже там багато запитань і проблем.
"В цілому, я, чесно кажучи, хоч так не можна робити, напевно, ми молимося богові, ми вдячні нашим військовим, і робимо такі забобони (тричі постукав по дереву – ред.) але найголовніше – що ми хочемо витримати цей "режим тиші"... Просто не втрачати наших військових. Гарантувати нічого не можу", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, від початку поточної доби на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань бойовиків не зафіксовано.