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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Впродовж доби відбулось 45 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Загалом ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Впродовж доби відбулось 45 бойових зіткнень - Генштаб

Деталі

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Нова Гута, Волфине та Пожня Сумської області.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, продовжують перегрупування військ. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Сіверськ, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 7 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Опитне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 13 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил. Також завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів, продовжує перегрупування військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, Новоселівка, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Одрадокам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Тягинка, Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Львове, Тягинка, Микільське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 297 120 осіб, 5141 танка та сотень одиниць іншої військової техніки.

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