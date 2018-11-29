Волкер відреагував на інформацію про розміщення військової бази США в Україні

"Мені не відомо, про будь-які переговори щодо розміщення військової бази Сполучених штатів в Україні. У той же час у нас існує нормальне здорове оборонне співробітництво, як і з будь-якою іншою країною. Ми допомагаємо їм проводити реформи, щоб у них був нормальний оборонний потенціал і ми маємо намір продовжувати співпрацю в цій сфері", - сказав він, коментуючи інформацію, яка вчора з'явилася в російських ЗМІ.

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Нагадаємо, Росія протаранила українські кораблі, які спокійно йшли в український порт. Про це написав спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер в Twitter.

Як повідомляв УНН, раніше в середу Волкер закликав Європу розглянути посилення санкцій проти Росії.