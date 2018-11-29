Волкер отреагировал на информацию о размещении военной базы США в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины заявил, что ему ничего ничего не известно о переговорах относительно размещения в Украине постоянной американской военной базы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Мне не известно, о каких либо переговорах относительно размещения военной базы Соединенных штатов в Украине. В тоже время у нас существует нормальное здоровое оборонное сотрудничество, как и с любой другой страной. Мы помогаем им проводить реформы, чтобы у них был нормальный оборонный потенциал и мы намеренны продолжать сотрудничество в этой сфере", - сказал он, комментируя информацию, которая вчера появилась в российских СМИ.
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Напомним, Россия протаранила украинские корабли, которые спокойно шли в украинский порт. Об этом написал специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер в Twitter.
Как сообщал УНН, ранее в среду Волкер призвал Европу рассмотреть ужесточение санкций против России.