Волкер і Сурков сьогодні запланували зустріч щодо Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Спецпредставник державного департаменту США щодо питань України Курт Волкер і помічник президента РФ Владислав Сурков у понеділок у Бєлграді повинні обговорити врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це раніше спецпредставник США повідомив журналістам, передає УНН.
Листопадова зустріч В.Суркова з К.Волкером стане вже третьою за рахунком після переговорів 21 серпня в Мінську і 7 жовтня в Бєлграді.
Нагадаємо, К.Волкер запропонував Україні не вносити конкуруючу резолюцію щодо миротворчої місії ООН на Донбасі у відповідь на російську ініціативу та спробувати дійти згоди щодо основних принципів, на яких має базуватися ця резолюція.
Пізніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що текст резолюції щодо миротворців ООН на Донбасі фактично готовий.