Волкер и Сурков сегодня запланировали встречу по Донбассу

Ноябрьская встреча В.Суркова с К.Волкера станет уже третьей по счету после переговоров 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде.

Напомним, К.Волкер предложил Украине не вносить конкурирующую резолюцию по миротворческой миссии ООН на Донбассе в ответ на российскую инициативу и попытаться прийти к согласию по основным принципам, на которых должна базироваться эта резолюция.

Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что текст резолюции относительно миротворцев ООН на Донбассе фактически готов.



