Волкер и Сурков сегодня запланировали встречу по Донбассу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков в понедельник в Белграде должны обсудить урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом ранее спецпредставитель США сообщил журналистам, передает УНН.
Ноябрьская встреча В.Суркова с К.Волкера станет уже третьей по счету после переговоров 21 августа в Минске и 7 октября в Белграде.
Напомним, К.Волкер предложил Украине не вносить конкурирующую резолюцию по миротворческой миссии ООН на Донбассе в ответ на российскую инициативу и попытаться прийти к согласию по основным принципам, на которых должна базироваться эта резолюция.
Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что текст резолюции относительно миротворцев ООН на Донбассе фактически готов.