Внаслідок зіткнення BMW та вантажівки в Києві загинуло троє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Внаслідок зіткнення автомобіля BMW з вантажівкою на проспекті Ватутіна у Києві загинуло троє людей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС у Києві.
О 01:35 до чергової частини служби порятунку Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Генерала Ватутіна, 16-А.
Рятувальники негайно вирушили на місце пригоди та з’ясували, що автомобіль BMW зіткнувся з вантажівкою, яка була припаркована на території автозаправної станції.
Внаслідок аварії тіла двох загиблих затисло між сидіннями та панеллю приладів. Рятувальники вилучили тіла водія та пасажира з понівеченої автівки та передали спецслужбі.
Ще ода особа постраждала. Постраждалого було передано медичній службі, проте він загинув на шляху до лікарні.
Як повідомляв УНН, троє людей постраждали внаслідок ДТП на Харківщині.