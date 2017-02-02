В результате столкновения BMW и грузовика в Киеве погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В результате столкновения автомобиля BMW с грузовиком на проспекте Ватутина в Киеве погибли три человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киеве.
В 1:35 в дежурную часть службы спасения Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Генерала Ватутина, 16-А.
Спасатели немедленно отправились на место происшествия и выяснили, что автомобиль BMW столкнулся с грузовиком, который был припаркован на территории автозаправочной станции.
В результате аварии тела двух погибших зажало между сиденьями и панелью приборов. Спасатели изъяли тела водителя и пассажира из поврежденной машины и передали спецслужбе.
Еще один человек пострадал. Пострадавшего передали медицинской службе, однако он погиб по пути в больницу.
Как сообщал УНН, три человека пострадали в результате ДТП в Харьковской области.