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В результате столкновения BMW и грузовика в Киеве погибли три человека

В результате столкновения BMW и грузовика в Киеве погибли три человека

Киев • УНН

 • 8403 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В результате столкновения автомобиля BMW с грузовиком на проспекте Ватутина в Киеве погибли три человека. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС в Киеве.

В 1:35 в дежурную часть службы спасения Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Генерала Ватутина, 16-А.

Спасатели немедленно отправились на место происшествия и выяснили, что автомобиль BMW столкнулся с грузовиком, который был припаркован на территории автозаправочной станции.

В результате аварии тела двух погибших зажало между сиденьями и панелью приборов. Спасатели изъяли тела водителя и пассажира из поврежденной машины и передали спецслужбе.

Еще один человек пострадал. Пострадавшего передали медицинской службе, однако он погиб по пути в больницу.

Как сообщал УНН, три человека пострадали в результате ДТП в Харьковской области.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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