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Внаслідок вибуху на кораблі індійських ВМС, пришвартованому в Мумбаї, загинули троє моряків

Внаслідок вибуху на кораблі індійських ВМС, пришвартованому в Мумбаї, загинули троє моряків

Київ • УНН

 • 22331 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Троє військовослужбовців загинули від травм, отриманих унаслідок вибуху на борту есмінця ВМС Індії INS Ranvir. Про це пише NDTV, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні внаслідок нещасного випадку на військово-морській верфі в Мумбаї троє військовослужбовців померли від травм, спричинених вибухом у внутрішньому відсіку на борту INS Ranvir", - йдеться у повідомленні міністерства оборони.

Деталі

Джерела повідомляють, що вибух стався близько 16.30 і не мав жодного відношення до вибуху зброї або боєприпасів. Слідчій комісії доручено розібратись у причинах.

"Екіпаж корабля відреагував негайно і швидко взяв ситуацію під контроль", - йдеться в повідомленні.

INS Ranvir знаходився в оперативному розгортанні біля узбережжя Східного військово-морського командування з листопада 2021 року і невдовзі мав повернутися до базового порту.

Довідка

INS Ranvir, перший з есмінців класу Ranvir, був у складі ВМС Індії 21 квітня 1986 року. Кораблі були збудовані в колишньому Радянському Союзі. Роль кораблів класу Ranvir включає в себе захист, таку як протиповітряна і протичовнова, для захисту авіаносної оперативної групи від підводних човнів, літаків, що низько летять, і крилатих ракет.

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