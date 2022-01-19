Внаслідок вибуху на кораблі індійських ВМС, пришвартованому в Мумбаї, загинули троє моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Троє військовослужбовців загинули від травм, отриманих унаслідок вибуху на борту есмінця ВМС Індії INS Ranvir. Про це пише NDTV, передає УНН.
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"Сьогодні внаслідок нещасного випадку на військово-морській верфі в Мумбаї троє військовослужбовців померли від травм, спричинених вибухом у внутрішньому відсіку на борту INS Ranvir", - йдеться у повідомленні міністерства оборони.
Деталі
Джерела повідомляють, що вибух стався близько 16.30 і не мав жодного відношення до вибуху зброї або боєприпасів. Слідчій комісії доручено розібратись у причинах.
"Екіпаж корабля відреагував негайно і швидко взяв ситуацію під контроль", - йдеться в повідомленні.
INS Ranvir знаходився в оперативному розгортанні біля узбережжя Східного військово-морського командування з листопада 2021 року і невдовзі мав повернутися до базового порту.
Довідка
INS Ranvir, перший з есмінців класу Ranvir, був у складі ВМС Індії 21 квітня 1986 року. Кораблі були збудовані в колишньому Радянському Союзі. Роль кораблів класу Ranvir включає в себе захист, таку як протиповітряна і протичовнова, для захисту авіаносної оперативної групи від підводних човнів, літаків, що низько летять, і крилатих ракет.