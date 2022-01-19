В результате взрыва на корабле индийских ВМС, пришвартованном в Мумбаи, погибли трое моряков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Трое военнослужащих погибли от травм, полученных в результате взрыва на борту эсминца ВМС Индии INS Ranvir. Об этом пишет NDTV, передает УНН.
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"Сегодня в результате несчастного случая на военно-морской верфи в Мумбаи трое военнослужащих скончались от травм, вызванных взрывом во внутреннем отсеке на борту INS Ranvir", - говорится в сообщении министерства обороны.
Детали
Источники сообщают, что взрыв произошел около 16.30 и не имел никакого отношения ко взрыву оружия или боеприпасов. Следственной комиссии поручено разобраться в причинах.
"Экипаж корабля отреагировал немедленно и быстро взял ситуацию под контроль", - говорится в сообщении.
INS Ranvir находился в оперативном развертывании у побережья Восточного военно-морского командования с ноября 2021 года и вскоре должен был вернуться к базовому порту.
Справка
INS Ranvir, первый из эсминцев класса Ranvir, был в составе ВМС Индии 21 апреля 1986 года. Корабли были построены в бывшем Советском Союзе. Роль кораблей класса Ranvir включает в себя защиту, такую как противовоздушная и противолодочная, для защиты авианосной оперативной группы от подводных лодок, низко летящих самолетов и крылатых ракет.