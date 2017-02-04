Внаслідок обстрілу "Градами" в Сартані пошкоджено цвинтар
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Сартані пошкоджено цвинтар внаслідок обстрілу російськими бойовиками з “Градів”. Про це повідомив очільник ГУ НП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Багатостраждальна наша Сартана. Дві ночі розстрілу мирних жителів Сартани з установок „Град“. Під вогнем бойовиків знову опинилися сім’ї, у яких були вбиті-розстріляні родичі в 2015 році. Дісталося від окупантів і тим, хто пішов з мирського життя — зруйновано цвинтар”, — зазначив він.
Також він поділився фотографіями зруйнованих і пошкоджених могил.
Нагадаємо, о 23:27 3 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що о 23:11, с.Сартана м.Маріуполя, обстріляли з великокаліберної зброї.