В результате обстрела "Градами" в Сартане повреждено кладбище

"Многострадальная наша Сартана. Две ночи расстрела мирных жителей Сартаны из установок "Град". Под огнем боевиков вновь оказались семьи, в которых были убиты-расстреляны родственники в 2015 году. Досталось от оккупантов и тем, кто ушел из мирской жизни - разрушено кладбище", - отметил он.

Также он поделился фотографиями разрушенных и поврежденных могил.

Напомним, в 23:27 3 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в 23:11, с.Сартана Мариуполя, обстреляли из крупнокалиберного оружия.