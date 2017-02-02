Внаслідок нічного обстрілу в Авдіївці пошкоджено 8 будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Внаслідок нічного обстрілу бойовиків в Авдіївці було пошкоджено вісім будинків. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
“О 3.40 бойовики нанесли новий артудар по Авдіївці. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На цей час відомо, що внаслідок обстрілу зруйновано 8 будинків. На місцях обстрілів зараз працюють поліцейські, слідчо-оперативні групи документують наслідки артудару, надають допомогу”, — повідомили у поліцїі.
за інформацією правоохоронців, було пошкоджено будинки на вулицях: Франка, 15 — від вибуху снаряду загорівся гараж. Рятувальники гасили пожежу; Франка, 17 — снаряд влучив у дах; Паркова, 8 (раніше Фурманова); Колосова, 223; Чернишевського, 17; Нечаєва, 16 (автомагазин) — зруйновано другий поверх; Абрикосова, 13; Чепижного, 18 та 20.
За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст.258 (Терористичнийакт) Кримінального кодексу України. Наразі у місті тиша.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно.
Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.