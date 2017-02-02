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В результате ночного обстрела в Авдеевке повреждены 8 домов

В результате ночного обстрела в Авдеевке повреждены 8 домов

Киев • УНН

 • 7155 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В результате ночного обстрела боевиков в Авдеевке были повреждены восемь домов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Донецкой области.

"В 3:40 боевики нанесли новый артудар по Авдеевке. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет. В настоящее время известно, что в результате обстрела разрушены 8 домов. На местах обстрелов сейчас работают полицейские, следственно-оперативные группы документируют последствия артудара, оказывают помощь", - сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, были повреждены дома на улицах: Франко, 15 - от взрыва снаряда загорелся гараж. Спасатели тушили пожар; Франко, 17 - снаряд попал в крышу; Парковая, 8 (ранее Фурманова); Колосова, 223; Чернышевского, 17; Нечаева, 16 (автомагазин) - разрушен второй этаж; Абрикосовая, 13; Чепижного, 18 и 20.

По этим фактам открыты уголовные производства по ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Сейчас в городе тишина.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.

Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно.

Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли.

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